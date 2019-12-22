موعد والقناة الناقلة لمباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأحد 22 ديسمبر 2019

تختتم اليوم الأحد مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة تجمع بين فريقي توتنهام هوتسبر وتشيلسي، على استاد "توتنهام هوتسبر"، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر البريميرليج.



يسعى توتنهام لتحقيق الفوز على البلوز تشيلسي من أجل الإقتراب من المربع الذهبي.

حيث يقع فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بعدما خاض 17 لقاء في الدوري الإنجليزي حقق الانتصار في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز 31 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

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أما فريق توتنهام فيقع في المرتبة الخامسة برصيد 26 نقطة جمعهم من الانتصار من 7 مواجهات والتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلهم وأحرز 32 هدفا وسكنت شباكه 24 هدفا.

موعد مباراة توتنهام وتشيلسي

تنطلق مباراة توتنهام وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لموقعة توتنهام وتشيلسي

تقام مباراة توتنهام وتشيلسي عبر قناة beIN Sports HD 2.