شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة واتفورد ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

الأحد 22 ديسمبر 2019 يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره واتفورد، في اللقاء الذي سيقام على استاد "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى واتفورد لتصحيح نتائجة والهروب من الهبوط، في حين يأمل مانشستر يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية لاستمرار تقدمة نحو المربع الذهبي. التشكيل المتوقع لواتفورد أمام مانشستر يونايتد حراسة المرمى: بن فوستر خط الدفاع: آدم ماسينا - كاثكارت - كاباسيلي - كيكو فيمينيا خط الوسط: كابو – دوكوري - جيرارد ديولوفيو - روبيرتو بيريرا - إسماعيلا سار Advertisements خط الهجوم: تروي ديني. التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام واتفورد حراسة المرمى: دافيد دي خيا. خط الدفاع: براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا. خط الوسط: أندرياس بيريرا - سكوت ماكتوميناي - فريد. خط الهجوم: دانيل جيمس - ماركوس راشفورد - مارسيال. ويقع فريق واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 25.

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