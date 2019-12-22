موعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وواتفورد في البريميرليج

الأحد 22 ديسمبر 2019

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره واتفورد، في اللقاء الذي سيقام على استاد "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



والتقى مانشستر يونايتد أمام واتفورد، في 14 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، كان نصيب الشياطين الحمر في 13 انتصار مقابل خسارة وحيدة.

موعد مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة واتفورد ومانشستر يونايتد

تنقل مباراة واتفورد ومانشستر يونايتد عبر قناة being sport HD 2

ويقع فريق واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 25.