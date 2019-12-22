موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

الأحد 22 ديسمبر 2019

يحل فريق أتلتيك بيلباو ضيفًا على ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.



ويقام اللقاء بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو على أرضية ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

يسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، لاستمرار عروضة الممتازة في الدوري الإسباني، واللحاق ببرشلونة متصدر الترتيب.

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

يدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 36 نقطة بالمركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.