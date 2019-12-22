واتفورد المتشبع بعامل الأرض والجمهور أمام مانشستر يونايتد الجريح في البريميرليج

الأحد 22 ديسمبر 2019

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره واتفورد، في اللقاء الذي سيقام على استاد "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



يدخل فريق واتفورد لقاء اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد والخروج من كبوة الهزائم التي تسيطر على نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

ويحلم واتفورد بقلب الطاولة على فريق مانشستر يونايتد وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد متذيل الدوري الإنجليزي في التقدم خطوة في جدول المسابقة والحفاظ على فرص الهروب من الهبوط.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق مانشستر يونايتد إلى العودة لسكة الانتصارات من جديد على مستوى الدوري الإنجليزي حيث تعادل الشياطين الحمر في أخر مباراة بالدوري أمام إيفرتون بهدف لمثله.

وعلى الرغم من البداية القويةالتي حققها مانشستر يونايتد مع أولي جونار سولشاير، المدير الفني للفريق، إلا أن الفريق تراجع في الأداء والنتائج في الموسم الجاري.

ويقع فريق واتفورد في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 25.