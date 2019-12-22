سفير مصر فى أمريكا يحتفل مع منتخب الإسكواش بلقب كأس العالم

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جدة - عمرو شويل حرص السفير المصري في الولايات المتحدة الأمريكية، ياسر رضا، وزوجته على التواجد في ملعب المباراة النهائية ببطولة العالم للاسكواش، التي اسضتافتها واشنطن، حيث استطاع الفراعنة الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي بعد الفوز على المنتخب الانجليزي بنتيجة 2/0.
وجاءت نتائج المباراة كالتالي:
فوز كريم عبد الجواد على منافسه ديكلان جيمس بنتيجة 3/2 في 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-4, 8-11, 11-9, 12-10 .
فوز علي فرج على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 في 57دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 12-14, 11-4.
وحسم علي فرج التتويج للفراعنة قبل دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا وبطل العالم والذي كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.
منتخب الفراعنة في هذه النسخة ضم كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.
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