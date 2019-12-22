شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر عودة "زيزو" لمركز الجناح مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، عودة الاعتماد علي أحمد زيزو جناح الفريق بشكل أساسي بداية من اللقاء القادم أمام الانتاج الحربي، الذى سيقام يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع العاشر من بطولة الدورى الممتاز.
وكشف جهاز الزمالك إن كارتيرون كان ينوي البداية بـ"زيزو" في لقاء سموحة الأخير بالدورى الذى انتهى بالتعادل السلبى فى الجولة التاسعة من منافسات البطولة ولكن بعدما خضع اللاعب لاختبار طبى تأكد عدم جاهزيته لخوض اللقاء كاملا لذا فضل كارتيرون إرجاء مشاركته في التشكيل الأساسي بداية من اللقاء القادم أمام الانتاج الحربى الذى سيسعى فيه الأبيض نحو استعادة الانتصارات بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة بالخسارة من طلائع الجيش فى الدورى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل بدون أهداف مع سموحة فى الجولة الأخيرة من نفس البطولة.
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