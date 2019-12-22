شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لاحتواء غضب وليد آزارو في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع المغربي وليد أزارو نجم هجوم الفريق لإنهاء ثورته بسبب تجميده طوال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق خلفاً للمدرب المُقال مارتن لاسارتي.

ورغم نجاح أزارو في الحصول على لقب هداف الدوري في الموسم قبل الماضي، وقيادته للفريق الأحمر لنهائي بطولة دوري ابطال افريقيا في النسختين الأخيرتين، إلا أن الدولي المغربي أصبح صديق لدكة البدلاء في حقبة فايلر، في ظل اعتماد المدرب السويسري على النيجيري جونيور أجاي بشكل أساسي في مركز المهاجم الصريح، فيما لا يحصل أزارو على فرصة المشاركة إلا في بعض المناسبات القليلة على استحياء.

Advertisements

ويرفض الأهلي التفريط في وليد أزارو إلا في حالة وصول عرض يُناسب قدراته الفنية والبدنية، في الوقت الذي يتبقى للمهاجم الدولي موسم واحد في عقده مع الأهلي بخلاف الموسم الجاري، الأمر الذي يُجبر الأهلي على بيعه هذا الموسم.

وعلمت ”الخليج 365” أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات أزارو منها الوداد المغربي وأحد الأندية الكبيرة في الدوري المصري، إلا أن اللاعب يرفض تحديد وجهته المقبلة قبل وضوح الرؤية بالنسبة له داخل القلعة الحمراء.