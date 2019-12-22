شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يتلقى عرضا صينىا وعرضين من أندية الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك عدة عروض من أندية مختلفة داخل وخارج مصر للانضمام الي أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة المقرر انطلاقها في يناير القادم وأبدي محمد أبو جبل رغبته في مناقشة العروض فى حالة موافقة إدارة الزمالك حول رحيله، كاشفاً تلقيه عروضا من أندية إنبى والجونة داخل مصر، ونادي سعودي وآخر صيني.

وما زال أبو جبل يدرس العروض بسبب رغبته في المشاركة بصفة أساسية والعودة للمنتخب خاصة أن عدم مشاركته بصفة أساسية تجعله دائما بعيدا عن الصورة في المنتخب الوطنى، خاصة إنه يرى إن إشراكه فى اللقاء الأخير أساسيا أمام سموحة كان بمثابة عقابًا لزميله محمد عواد حارس الفريق بعد تراجع مستواه فى مباراة طلائع الجيش ويخشى أن يعود بعد ذلك لمقاعد البدلاء خاصة مع استعادة الأبيض لجهود حارسه محمود جنش بداية من مطلع شهر يناير المقبل.