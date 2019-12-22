شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهاجمين "شاهد مشفشي حاجة" في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الجاري من الدوري المصري، تراجعاً ملحوظاً في مستوى أكثر من مهاجم فبعضهم لم يسجل أي أهداف بعد مرور تسع أسابيع من عمر الايجيبشن ليج، والبعض الآخر اكتفى بهدف واحد، ليصبح دورهم داخل الملعب أقل من دور المهاجمين.

في النادي الأهلي اقتصر دور مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء على اهدار الفرص، ففي 7 مباريات شارك فيها منذ انطلاق الموسم الجاري، بمعدل دقائق لعب يصل إلى 274 دقيقة، لم يسجل مروان أي أهداف مع الفريق، رغم تألق أكثر من لاعب مع رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، حيث تمكن 11 لاعباً من التسجيل بالقميص الأحمر تحت قيادة السويسري لم يكن مروان بينهم.

وفي الغريم التقليدي نادي الزمالك، لم يكن الوضع أكثر اختلافاً، حيث لم يقص عمر السعيد شريط أهدافه مع الفريق الأبيض منذ انطلاق الموسم حتى الآن، وشارك السعيد في 5 لقاءات مع أبناء ميت عقبة منذ انطلاق الموسم، بمعدل دقائق لعب يصل إلى 287، لم يسجل خلالهم أي أهداف أو يصنع.

أما في الاسماعيلي، كان حظ روبينسون شيلونجو مهاجم القلعة الصفراء أكثر وفرة، بعدما نجح في تسجيل هدف واحد مع الدراويش خلال مشاركته في 6 لقاءات منذ انطلاق الموسم الجاري، في معدل دقائق لعب وصل إلى 252 دقيقة.

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باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي لم يظهر في المشهد بالشكل امنتظر أيضاً، حيث اكتفى نجم الزمالك السابق بتسجيل هدف واحد فقط في ثلاث مباريات منذ بداية الموسم في معدل دقائق لعب وصل إلى 254 دقيقة.

عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، لم يفتتح أهدافه بقميص الطلائع حتى الآن بعد الانضمام إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي، وشارك غزال الأهلي السابق في 5 مباريات بمعدل دقائق لعب يصل إلى 231 دقيقة، لم يسجل خلالهم أو يصنع أي أهداف.