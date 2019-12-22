شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحدد قائمة تضم 40 لاعبا استعدادًا لتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الاجتماعات الأخيرة للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري المدير الفني مع جهازه المعاون وضع قائمة تضم ما يقارب 40 لاعب تمهيداً للاختيار من بينهم فى المعسكرات المقبلة وتحديدا شهر مارس الذى يشهد أول توقف دولي للفراعنة و يتخلله مباراة – لم تحدد طرفها بعد فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إنتظاراً للقرعة التى ستقام في يناير المقبل.

و طلب حسام البدري المدير الفني فى اجتماعه بالجهاز المعاون كتابة كل فرد من الجهاز لأسماء اللاعبين المرشحين للإنضمام للمنتخب سواء القدامي أو الجدد من الدوري الممتاز المرشحين للتواجد فى قائمة الفراعنة لتصل الأسماء إلى ما يقارب 40 إسم سيتم الإختيار من بينهم فى المعسكرات المقبلة ، و ابرز الأسماء الجديدة التى سيضمها البدري فى المعسكر المقبل محمد فاروق لاعب بيراميدز و عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي و مصطفى محمد مهاجم الزمالك و أحمد رمضان بيكهام لاعب و ادي دجلة ، و ناصر ماهر لاعب سموحه ولكن الجهاز تمسك بتألق هؤلاء اللاعبين المتواصل مع فرقهم.