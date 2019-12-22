تعرف على موقف فايلر من رحيل صلاح محسن عن الأهلي في يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسري رينيه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لرحيل المهاجم صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل خروجه من حساباته الفنية، وذلك على الرغم من قيده افريقيا. وتلقى صلاح محسن عدداً من العروض المحلية أبرزها من ناديه الأصلي انبي وسموحة ووادي دجلة ، ويرغب صلاح محسن في الخروج للإعارة للحصول على فرصة اللعب قبل العودة مجدداً للنادي الأهلي، أملاً في العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة حسام البدري، خاصة وأنه كان ضمن قوام الفراعنة اثناء فترة لعبه لانبي قبل انتقاله للأهلي.

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