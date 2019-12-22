الاتحاد المصري لكرة القدم يرسل رسالة إلى محمد صلاح في قطر

حرص اتحاد الكرة المصري علي تهنئة محمد صلاح بعد الفوز بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للاندية “قطر 2019”. وقال اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مساء السبت: “تهانينا لمحمد صلاح بفوزه بأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية ولقب كأس العالم للأندية”. وأحرز المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية والتي أختتمت مساء السبت في العاصمة القطرية الدوحة. وفاز صلاح بالجائزة بعد المجهود الرائع الذي قدمه في مباراتي الفريق في البطولة حيث ساهم بقدر كبير في فوز الفريق على مونتيري المكسيكي 2 / 1 في المربع الذهبي ثم على فلامنجو البرازيلي 1 / صفر اليوم في النهائي ليتوج ليفربول باللقب.

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