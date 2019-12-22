كلوب: مستوى فلامينجو لم يفاجئني

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أن فريق فلامنجو البرازيلي لم يفاجئه بمستواه الذي ظهر عليه في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2019 للأندية بقطر، مشيراً إلى أنه لم يكن يرغب في وصول المباراة أمام فلامنجو للوقت الإضافي لكن المُهم أن ليفربول حقق الفوز في النهاية عن جدارة.

وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على فلامنجو البرازيلي 1 / صفر مساء السبت في المباراة النهائية للبطولة التي أختتمت مساء السبت في قطر.

أانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يحسم ليفربول اللقاء بهدف سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو في الوقت الإضافي للقاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “قدمنا ليلة رائعة للنادي والجماهير. هناك بعض اللحظات غير الجيدة مثل إصابة أليكس تشامبرلين”.

وعن شعوره بعد الفوز في هذه المباراة بعد ستة شهور من تتويجه باللقب الأوروبي، قال كلوب : “شعوري رائع ولكننا في هذه الحال نحاول البحث عن كلمات نعبر بها عن شعورنا. قدمنا مباراة قوية بعد إثارة وتوتر وقلق في مواجهة فريق قوي ومميز. جماهير فلامنجو لها الحق في أن تفتخر بفريقها ولنا الحق في الاحتفال بهذا الفوز الذي حققناه عن جدارة”.

وعن إمكانية كسر النحس هذا الموسم والفوز باللقب في الدوري الإنجليزي، قال كلوب : “نعيش الليلة لحظة مميزة ولا أدري الآن ما قد يكون في الفترة المقبلة”.

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وأضاف: “الليلة، كنا الفريق الأفضل ولكن فلامنجو فريق مميز للغاية أيضاً… لدينا ثلاثة لاعبين برازيليين في فريقي ومن سجل الهدف كان برازيليا ولكنني أرفض المقارنة في المستويات. ورغم هذا، فإن كل فريق برازيلي تجده لابد وأن تجد فيه لاعبين مميزين”.

وأشار كلوب: “فلامنجو لم يعجبه أستحواذنا على الكرة وأظهروا احتراما لنا طيلة الوقت ولكننا ضغطنا بالمهاجمين ولاعبي الوسط وكان لنا التفوق رغم ما واجهناه من صعوبات. حققنا الفوز عن جدارة… أظهرنا في المباراة النهائية أننا نستحق هذا اللقب المهم… كُل من الفريقين عانى من الناحية البدنية. حارس مرمى فلامنجو كان مميزاً”.

وأضاف: “فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في البطولة أمر جيد ولكن المهم هو الفريق. صلاح خاض البطولة في موطنه بالمنطقة العربية. كان مصدر تهديد وصنع هدفين في المباراة الأولى وتألق في المباراة النهائية وأستحق الجائزة”.

وعن الأهداف المتأخرة لليفربول في البطولة الحالية وفي الدوري الإنجليزي، قال كلوب : “لا نريد هذا ونحاول التسجيل مبكراً ولكن المهم أن التوازن كان موجوداً على مدار الوقتين الأصلي والإضافي. أشعر بسعادة بالغة بهذا الهدف الرائع”.

وأكد: “فلامنجو لم يفاجئنا بمستواه فقد شاهدنا الكثير من المباريات. كان فلامنجو مختلفاً في بعض الوقت وكنا كذلك وتسببنا لهم في عدة مشكلات. اللاعبون أدوا بشكل جيد ولكن الجميع كان مجهداً”.

وأشار: “لو لم نأت إلى هنا، كنا سنلعب أمام أستون فيلا. المباريات عددها كما هو. ولن يختلف العدد سواء شاركنا في البطولة أو لم نشارك… سنبدأ الآن عملية التعافي أستعدادا لإستئناف مسيرتنا بالدوري الإنجليزي”.