رياضة | عبدالعزيز عبدالشافي يمدح نجم الفريق ويؤكد بقاؤه مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعزيز عبدالشافي يمدح نجم الفريق ويؤكد بقاؤه مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو"، المستشار الفني لنادي بيراميدز، والمدرب المؤقت للفريق، عن رضاه بالتعادل مع المصري (1-1)، اليوم السبت، في ختام الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وقال زيزو، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه قدم مباراة كبيرة على مستوى الروح القتالية، وتنفيذ التعليمات.

وأضاف أن اللعب الجماعي للفريقين، جعل المباراة متكافئة، لكن المصري استغل تراجع أداء بيراميدز، في بعض الوقت، ونجح في تسجيل التعادل.

Advertisements

وأبرز أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، مؤكدا أنه سيعمل على علاج هذه المشكلة، في المرحلة المقبلة.

وأوضح زيزو، في تصريحات تليفزيونية بعد نهاية المؤتمر الصحفي، أن فريقه يحتاج لتدعيم في مركز رأس الحربة، وأيضا صانع الألعاب، خلال انتقالات الشتاء.

وأضاف أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، له قيمة كبيرة، وتألقه أمر رائع يضيف لبيراميدز، كما أنه سيجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.