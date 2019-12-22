رياضة | اللاعب الأسوأ حظاً في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللاعب الأسوأ حظاً في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أسدل الستار على منافسات كأس العالم للأندية، والذي توج به ليفربول الإنجليزي، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد.

بات الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال السعودي، اللاعب الأسوأ حظاً في المونديال، وذلك بعد أن حصد فريقه السابق فلامنجو، المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

فيما حصد الهلال المركز الرابع بكأس العالم للأندية، بعد الخسارة أمام مونتيري المكسيكي، بركلات الجزاء، بنتيجة 4-3.

جوستافو كويلار انتقل إلى الهلال السعودي، في انتقالات الصيف الماضية، في شهر أغسطس، قادماً من فلامنجو البرازيلي. Advertisements

كويلار توج مع الهلال بدوري أبطال آسيا 2019، على الرغم من أنه لم يشارك في أي مباراة.

في الوقت ذاته، احتسب له لقب كوبا ليبرتادوريس، بعد أن شارك مع فريقه السابق فلامنجو، في البطولة في 10 مباريات، حتى أن وصل الفريق إلى دور ربع النهائي، قبل أن ينتقل للهلال.

جدير بالذكر أن كويلار شارك مع الهلال حتى الآن في 12 لقاء، صنع هدف وحيد، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين و كأس الملك وكأس العالم للأندية.