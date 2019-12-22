عرض إماراتي يمهد لرحيل جناح الأهلي 

الأحد 22 ديسمبر 2019

الدوري الإماراتي Advertisements

يكثف مسئولو النادي الأهلي المصري بحثهم عن عرض لتسويق الأنجولي جيرالدو جناح الفريق تمهيداً لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تمهيداً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.



وأبلغ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الإدارة بموافقته على رحيل جيرالدو، نظرًا لعدم الحاجه لخدماته وخروجه بشكل كامل من حساباته ، وتلقت إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية عرضاً خليجياً وبالتحديد من الإمارات لاستعارة جيرالدو لمدة 6 أشهر وهو العرض رحّبت به إدارة النادى الأحمر فيما يكثف اللاعب من بحثه عن عرض في البرازيل للرحيل اليه بشكل نهائي خاصة وأن أسرته تعيش هناك .

ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من جيرالدو، ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.