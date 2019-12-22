شكرا لقرائتكم خبر عن «العلم شياكة.. وأنا طماع».. محمد صلاح يجيب على أسئلة أبوتريكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول، بفوز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وذلك خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة نهائي البطولة على قناة bein sport.

وقال أبوتريكة لصلاح، خلال إجراء الأخير مقابة مع القناة: «مبسوط أولا أنك لافف علم مصر.. مبسوط إني شفت العلم.. العلم عليك حاجة خاصة»، ورد عليه صلاح بقوله: «شفت آخر شياكة»، لترتفع أصوات الضحكات في الاستديو التحليلي، مضيفا: «صلاح أخد بتارنا كلنا».

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وأجاب صلاح على سؤال تريكة بشأن فوزه بجائزة أفضل لاعب، قائلا: «سعيد بكل تأكيد، فكل اللاعبين السابقين الذين فازوا بتلك الجائزة كانوا أسماء كبيرة، ولكن الشيء الأهم أننا فزنا باللقب، وكل اللاعبين كانت تستحق تلك الجائزة، وأنا مش مقتنع بالجوائز الفردية، فلا يوجد لاعب أفضل من الآخر، وأنا أشكر كل اللاعبين وأهديهم هذه الجائزة».

وسأل تريكة صلاح بشأن الفوز بالدوري الإنجليزي أم دوري الأبطال أيهما أهم؟ فاجاب صلاح بقول: «الاتنين.. أنا طماع دايما في حياتي، ومتفائل بأننا سنقوم بعمل جيد في البطولتين».

وخلال المقابلة، أعرب صلاح عن تفاؤله بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم، مضيفا: «متفائل بأننا سنعود لقطر من جديد من أجل المشاركة في كأس العالم مع المنتخب المصري».