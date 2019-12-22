شاهد.. اللحظات الأولي لاحتجاز الجيش الليبي السفينة التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تمكنت القوات البحرية الليبية، منذ قليل، من القبض على سفينة يقودها طاقم تركى عليها علم جرينادا، واصطحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرق ليبيا للتفتيش.



ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالشؤون التركية صورا لبطاقة السفر الخاصة بطاقم السفينة التركى، وأبرزت هوية أفراده الأتراك.

ونشرت الصفحة مقطع فيديو يبرز اللقطات الأولى للقبض على السفينة التركية قبالة سواحل درنة، واصطحابها لميناء رأس الهلال للتحقيق معهم.

جدير بالذكر، أن فضائية "سكاى نيوز عربية" قد أكدت احتجاز قوات البحرية الليبية لسفينة تحمل علم تركيا، واصطحبتها للتحقيق معهم، وأوضح الجيش الليبى، أنه سيجرى التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها، واتخاذ الاجراءات بحقها.تمكنت القوات البحرية الليبية، منذ قليل، من القبض على سفينة يقودها طاقم تركى عليها علم جرينادا، واصطحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرق ليبيا للتفتيش.

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