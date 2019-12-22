شكرا لقرائتكم الأهلى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل النادي الأهلي معسكراً مغلقاً اليوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري ،المقرر اقامتها غداً الاثنين، بإستاد القاهرة والتي تأتي ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

ومن المنتظر أن يستعيد الفريق الأحمر خدمات عدداً من نجومه في مواجهة زعيم الثغر وعلى رأسهم عمرو السولية وأحمد فتحي، وذلك بعد غيابهم عن مواجهة الإسماعيلي الماضية في الدوري العام بداعي الإصابة.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن الثنائي السابق ومعهم رامي ربيعة جاهزون لمباراة الأتحاد السكندري المرتقبة ، موضحاً أن الثلاثي تعافى من الإصابات التى تعرضوا لها خلال الفترة الماضية قبل أن يُعلنوا جاهزيتهم للمشاركة في لقاء زعيم الثغر الهام غداً.