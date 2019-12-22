شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة ذئاب الجبل الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأحد فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار تدريباته استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الخامسة عصر غداً الاثنين على ستاد الجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام .

ويحتل الدراويش المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 4 لقاءات وخسر مثلهم وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

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ومن المقرر أن يخوض فريق الاسماعيلى مرانه الاخير على ستاد الاسماعيلية ثم يعلن أدهم السلحدار قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة .