شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يواجه البنك الأهلى فى لقاء القمة بالمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى باقامة ست مباريات غاية فى القوة والندية بعد وصول المباريات لنهاية الدور الاول وأصبح لكل نقطة حسابها سواء فى القمة أو القاع .

فعلى ملعبه يستضيف بنى سويف المتصدر برصيد ٢٠ نقطة نظيره البنك الاهلى صاحب الوصافة برصيد ١٨ نقطة فى مواجهة نارية يصعب التكهن بنتيجتها فأصحاب الأرض يريدون تحقيق الثلاث نقاط للابتعاد أكثر بالمقدمة بينما يحاول ابناء عيد مرازيق اقتناص نقاط المباراة لاعتلاء جدول الترتيب من جديد .

كما يلتقى تليفونات بنى سويف صاحب ال١٥ نقطة مع بترول اسيوط المترنح فى المباريات الأخيرة صاحب المركز الثامن برصيد ١١ فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الراغبين فى مواصلة الضغط على أهل القمة فى الوقت الذى يستضيف فيه شبان قنا مفاجأة المجموعة وصاحب المركز الثالث برصيد ١٧ نقطة فريق سوهاج المنتشى بفوزه الأخير على طهطا وارتفاع رصيده إلى ١١ نقطة كما يلتقى الاعلاميين بقيادة أحمد صالح مع الفيوم فى لقاء متكافئ فالفريقان نجحا فى الجولة الماضية فى تحقيق الفوز ويحلمان فى تحقيق الثلاث نقاط لعبور منطقة الخطر .

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كما يلتقى الالومنيوم مع ديروط فى مواجهة سهلة لأبناء ياسر الكنانى العائدين للمنافسة من جديد بعدما رفعوا رصيدهم إلى ١٦ نقطة بينما يسعى أبناء ديروط لتحسين الصورة بعد تغيير المدير الفنى برحيل حمادة رسلان والتعاقد مع ياسر عبدالعليم بأن البلد أملا فى تحسن النتائج والهروب من المؤخرة .

وتختتم مباريات الجولة بلقاء المنيا وطهطا فى مواجهة يبحث فيها طارق السيد المدير الفنى المنيا عن الثلاث نقاط بعد تحقيق فوز غالى الجولة الماضية خارج الارض على البنك الاهلى بينما يحاول طهطا الخروج بنتيجة إيجابية بعدما أصبحوا اقرب الفرق للهبوط للقسم الثالث بعدما تجمد رصيدهم عند ٤ نقاط.