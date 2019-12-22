شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعدادته لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية في الجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون على اللاعبين ضرورة استغلال الفرص على المرمى وعدم إهدارها لحصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على حرس الحدود في الجولة الماضية بهدف نظيف خلال المباراة التي استضافها استاد المكس، وذلك للحفاظ على المركز الثالث مؤقتاً قبل مواجهة الاتحاد السكندري وصيف البطولة في الجولة المقبلة.

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ويستضيف المقاولون العرب، النادي الاسماعيلي، في الخامسة مساء غداً الأثنين، ويسعى ذئاب الجبل لمواصلة العروض القوية التي يقدمونها في مسابقة الدوري بعد الوصول إلى المركز الثالث بجدول المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، جمعها ذئاب الجبل من 9 مباريات، حيث فاز المقاولون في 6 مباريات وتعادلوا في واحدة وخسروا اثنتين ليحتلوا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثاني.