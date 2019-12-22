شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب الشباب ينطلق اليوم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم معسكر منتخب الشباب مواليد 2001، بأحد فنادق القاهرة والذي يخوض خلاله الفراعنة الصغار 4 وديات أمام النصر وطلائع الجيش وإيروسبورت والشرطة.

واتفق جهاز المنتخب على أن تلتقي المجموعة الأولى من اللاعبين المنضمين للقائمة مع النصر والطلائع يومي 27 و30 ديسمبر الجاري على الترتيب، فيما تلتقي المجموعة الثانية من اللاعبين يومي 26 و31 من الشهر الحالي.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، على ضم 5 محترفين بشكل نهائى لضمهم لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة بعد سلسلة من الاختبارات لعدد كبير من المحترفين.

واللاعبون الخمسة هم أحمد السيد عبد العظيم "عظيمة" لاعب خورفكان الاماراتى، وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا لاعبا أودينيزى الايطالى، أحمد عصام لاعب النصر الاماراتى ، ومحمد سامى المحترف فى تركيا.