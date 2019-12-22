تصريحات السبت|عبد الحفيظ يكشف موقف ثلاثي الأهلي المصاب..وتعليق أبو تريكة على تتويج صلاح بالأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 21 ديسمبر 2019.

مصيلحي: لن نصرف مكافآت استثنائية لتحفيز لاعبي الاتحاد لمواجهة الأهلي

أكد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه لن يقرر صرف أي مكافآت تحفيزية قبل مواجهة الأهلي المقرر لها الاثنين المقبل في إطار منافسات الدوري.

أبو تريكة معلقًا على تتويج صلاح بـ"الأفضل": إنصاف للمصريين بعد الظلم لسنوات

علق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تتويج محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية 2019، هو إنصاف للمصريين.

"أنا طمّاع".. ماذا قال صلاح عقب تتويج ليفربول بالمونديال؟

خرج محمد صلاح نجم ليفربول بعدة تصريحات عقب تتويج ليفربول ببطولة مونديال الأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي (1-0) في البطولة التي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

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إيهاب جلال يتحدث عن أسباب تراجع نتائج المصري البورسعيدي

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن أسباب تراجع نتائج فريقه خلال الفترة الأخيرة .

طبيب الزمالك يوضح لمصراوي سبب وفاة إداري فريق الكرة

كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، سبب وفاة وليد قاصد، إداري فريق الكرة بالنادي الأبيض، والذي غادر الحياة اليوم السبت.

بالفيديو.. إعلامي سعودي: سالم الدوسري أفضل من محمد صلاح

قال الإعلامي السعودي عبدالعزيز المريسل إن سالم الدوسري، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، لا يختلف عن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

سيد عبد الحفيظ يكشف موقف ثلاثي الأهلي المصاب قبل لقاء الاتحاد

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جاهزية ثلاثي فريقه أحمد فتحي، عمرو السولية ورامي ربيعة لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري.