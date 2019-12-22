وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"محمد صلاح" بعد اقتناصه أفضل لاعب بكأس العالم للأندية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد فوزه مع فريقه بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر على حساب فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد، وتتويجه بلقب أفضل لاعب

في البطولة كأول لاعب مصري وعربي يتوج باللقب في هذه البطولة.

ويقدم اللاعب الدولي المصري مردودا طيبا مع فريقه بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا 2018 على حساب توتنهام، ثم الفوز بالسوبر الأوروبي

على حساب تشيلسي الإنجليزي، والآن الفوز ببطولة كأس العالم للأندية.

وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق للاعب الدولي المصري في مشواره مع ليفربول ورفعه اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، خاصة أن صلاح يعد قدوة حاليا للشباب المصري والعربي في العالم بإصراره وعزيمته القوية للوصول إلى أعلى المراتب في مشواره الاحترافي لكرة القدم.