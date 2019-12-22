المنتخب الوطني للشباب يخوض أربع مباريات ودية خلال الأسبوع

يبدأ المنتخب الوطني للشباب اليوم الأحد معسكر إعداد لمدة أسبوع يخوض خلاله أربع مباريات ودية بعد قرار الكابتن ربيع ياسين المدير المدير الفني للمنتخب بتقسيم اللاعبين المختارين إلى مجموعتين. إلى مجموعتين. وتضم المجموعة الأولى 24 لاعبا وتلعب مباراتين يومي 27 و31 ديسمبر الجاري مع فاركو بالإسكندرية وطلائع الجيش بملعبه، أما المجموعة الثانية من اللاعبين فتضم 30 لاعبا وتلعب مباراتين يومي 26 و31 من نفس الشهر مع الشرطة والطيران. أما المجموعة الثانية من اللاعبين فتضم 30 لاعبا وتلعب مباراتين يومي 26 و31 من نفس الشهر مع الشرطة والطيران. وتأتي المباريات الودية لمنتخب الشباب (مواليد 2001) في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب "موريتانيا 2021".

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