جدول هدافي كأس العالم للأندية “قطر 2019”

يتصدر النجم الليبي حمدو الهوني، الجناح الأيسر لنادي الترجي التونسي، لائحة هدافي كأس العالم للأندية 2019 بثلاثة أهداف من مباراتين، وهو نفس رصيد أهداف الجزائري بغداد بونجاح،

وسجل حمدو الهوني هاتريك في مباراة المركز الخامس أمام السد القطري، ليعتلي الصدارة مع بغداد بونجاح الذي لعب 3 مباريات، وسجل أمام هانجين هدف وآخر أمام مونتيري، وثالث أمام الترجي من ركلة جزاء.

وحصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب فى المونديال وذلك رغم عدم تسجيله أي هدف.

هذه الجائزة ليست الأولى لصلاح في هذه البطولة حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بعدما ساهم بالهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.

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وكان العربي الوحيد الذي استطاع أن يكسر حاجز الثلاثة أهداف هو النجم المصري “محمد أبو تريكة”، حيث سجل أربعة أهداف مع فريقه الأهلي، في 11 مباراة لعبها في المسابقة.

وسجل أبو تريكة الملقب بـ “أمير القلوب” في نسخ مونديال الأندية أعوام 2006 و2012 ولم يسجل في 2005 و2008 و2013.

وإليكم جدول هدافي كأس العالم للأندية 2019 فى قطر: