يتصدر النجم الليبي حمدو الهوني، الجناح الأيسر لنادي الترجي التونسي، لائحة هدافي كأس العالم للأندية 2019 بثلاثة أهداف من مباراتين، وهو نفس رصيد أهداف الجزائري بغداد بونجاح،
وسجل حمدو الهوني هاتريك في مباراة المركز الخامس أمام السد القطري، ليعتلي الصدارة مع بغداد بونجاح الذي لعب 3 مباريات، وسجل أمام هانجين هدف وآخر أمام مونتيري، وثالث أمام الترجي من ركلة جزاء.
وحصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على جائزة أفضل لاعب فى المونديال وذلك رغم عدم تسجيله أي هدف.
هذه الجائزة ليست الأولى لصلاح في هذه البطولة حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ومونتيري المكسيكي بعدما ساهم بالهدف الأول والذي جاء عن طريق الدولي الغيني نابي كيتا.
وكان العربي الوحيد الذي استطاع أن يكسر حاجز الثلاثة أهداف هو النجم المصري “محمد أبو تريكة”، حيث سجل أربعة أهداف مع فريقه الأهلي، في 11 مباراة لعبها في المسابقة.
وسجل أبو تريكة الملقب بـ “أمير القلوب” في نسخ مونديال الأندية أعوام 2006 و2012 ولم يسجل في 2005 و2008 و2013.
وإليكم جدول هدافي كأس العالم للأندية 2019 فى قطر:
|اللاعب
|النادي
|عدد الاهداف
|حمدو الهوني
|الترجي التونسي
|3
|بغداد بونجاح
|السد القطري
|3
|أنيس بدري
|الترجي التونسي
|2
|عبدالكارم حسن
|السد القطري
|2
|سالم الدوسري
|الهلال السعودي
|2
|روبرتو فيرمينيو
|ليفربول
|2
|روجيلو فونيس
|مونتيري المكسيكي
|2
|بافيتيمبي جوميز
|الهلال السعودي
|2
|سالم الدوسري
|الهلال السعودي
|1
|سامح دربالي
|السد القطري
|1
|كارلوس رودريجيز
|مونتيري المكسيكي
|1
كانت هذه تفاصيل خبر جدول هدافي كأس العالم للأندية “قطر 2019” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.