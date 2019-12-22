رياضة | نهائي كأس العالم للأندية.. كلوب يتحدث عن صلاح ويعبر عن سعادته العارمة بعد تحقق البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس العالم للأندية.. كلوب يتحدث عن صلاح ويعبر عن سعادته العارمة بعد تحقق البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته العارمة بعد تحقيق بطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 علي حساب نظيره نادي فلامنجو البرازيلي.

تصريحات كلوب بعد نهائي كأس العالم للأندية : Advertisements قال مدرب ليفربول:"ينتابني شعور عظيم بقد كنا مُرهقين جداً بعد مباراة شديدة جداً من الصعب عليّ وصف تقديري واحترامي للاعبي، لقد كان اداءاً مذهلاً، لقد قمنا بالعديد من اللحظات الجيدة كروياً ‏رأيت عدد من المستويات المذهلة جداً انا سعيد للغاية لأجل مشجعينا، الاجواء بالملعب كانت رائعة، يجب ان يفخر فلامينجو بما قدمه اليوم لكن اعتقد انه استحقينا الفوز وكنا الجانب الأفضل ‏لقد كنا الفريق المُسيطر على اغلب اجزاء المباراة لذا انا سعيد جداً".

وأضاف يورجن كلوب بعد نهائي كأس العالم للأندية:" ‏لم يكن هنالك شيء اكثر لفعله سوى الفوز بهذه المباراة للمرة الاولى بتاريخ النادي الرائع هذا، انا فخور بلاعبيّ جداً البرازيل تقدم كرة القدم في جميع ارجاء المعمورة يجب ان يفخورا بذلك، انهم معروفين عالمياً، لدي 3 برازيليين بالفرطق وهم مهمين وحاسمين جداً لنا، بوبي سجل هدف الفوز وكان ذلك يعني كل شيء له ولنا ايضًا ‏لكلا الفريقين كانت مباراة صعبة وبدنية جداً، تعرض حارسهم لتشنّج وهذا يفسر انهم خاضوا الكثير من المباريات، كل احترامي لفلامينجو، الليلة كان يتعلق الامر بإتخاذ القرار بصورة افضل باللحظات الحاسمة وانا سعيد عما قدمناه".