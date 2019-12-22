رياضة | عرض إماراتي لضم نجم الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض إماراتي لضم نجم الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو الأهلى عرضا من أحد الأندية الإماراتية للتعاقد مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وكان عرض وصل إلى نادى الأهلى عن طريق إحدى شركات التسويق، بمقابل مادى يصل إلى 2 مليون دولار.

وهناك محاولات للاتفاق على الراتب الذى يحصل عليه أزارو، حيث يرغب اللاعب فى الحصول على 500 ألف دولار سنويا، وهو نفس ما يحصل عليه من الأهلي.

وجاءت رغبة الأهلى فى تسويق أزارو بناء على طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى أعلن عدم حاجته للمهاجم المغربى، والتعاقد مع مهاجم سوبر خلال الميركاتو الشتوى لحل أزمة الهجوم التى طاردت الفريق خلال المباريات الأخيرة.