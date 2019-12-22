شكرا لقرائتكم منتخب كرة القدم النسائية يخوض أول لقاءاته ببطولة شمال أفريقيا الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب كرة القدم النسائية أول لقاءاته ببطولة شمال أفريقيا الودية بمواجهة منتخب الجزائر اليوم ثم مواجهة منتخب تنزانيا يوم الثلاثاء 24 ديسمبر ثم مواجهة بوركينا فاسو يوم الخميس 26 ديسمبر علي أن تعود البعثة لأرض الوطن يوم الجمعة 27 ديسمبر.

وتضم قائمة منتخب السيدات كلاً من فرح سمير والهام هاني ونادين غازي وليلى زاهر وسيلينا صاروفيم و ندى وجيه وهدي شكري ودانا ندى وليلي شريف وشروق ابراهيم وامل نصر وايمان حسن ويارا ياسر وندى عماد ومروة طلعت وإسراء فرج وبسمة محمد واميرة محمد وهاجر احمد وندي الغريب و نادية رمضان والجهاز الفني المعاون لحسين عبد اللطيف مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي وعصام عمر مخطط احمال ورحاب ممدوح مدير المنتخب وميريت سعيد اداري والجهاز الطبي دكتور أحمد بسيوني دكتورة هبه الله محمود وشريف عبد النعيم مسىؤل المهمات