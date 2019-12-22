شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثانية على التوالى بعد هزيمة إنجلترا 2/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المنتخب الوطني الأول لرجال الإسكواش، بقيادة أمير وجيه مدرب الفراعنة، ببطولة العالم للفرق، التى استضافتها واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تغلب الفراعنة على المنتخب الإنجليزى بنتيجة 2/0 في المباراة النهائية .

مثل مصر في هذه المباراة الثنائي: كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالميا، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا.

وجاءت نتائج المباراة كالتالي:

فوز كريم عبد الجواد على منافسه ديكلان جيمس بنتيجة 3/2 في 107 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-4, 8-11, 11-9, 12-10 .

فوز علي فرج على منافسه أدريان والر بنتيجة 3/1 في 57دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-6, 12-14, 11-4.

ليحسم علي فرج التتويج للفراعنة قبل دون الحاجة لخوض الشوط الثالث بين طارق مؤمن قائد المنتخب والمصنف الرابع عالميا وبطل العالم والذي كان سيجمعه بمنافسه جيمس ويلستروب.

بهذا الفوز احتفظت مصر حامل اللقب بالبطولة للمرة الثانية على التوالى، كما عادل المنتخب الوطني الرقم التاريخي للمنتخب الانجليزي بالتتويج بالبطولة في خمس نسخ، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017، وأخيرا 2019.

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منتخب الفراعنة في هذه النسخة ضم كل من علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.

ويعد المنتخب الأسترالي الأكثر تتويجاً ببطولة العالم برصيد 8 ألقاب، ويأتي في المرتبة الثانية منتخب باكستان برصيد 6 بطولات، وفي المرتبة الثالثة المنتخب الإنجليزي برصيد 5 ألقاب، و المنتخب المصري برصيد 5 ألقاب أيضا، وأخيراً لقبين لبريطانيا العظمى.



أبطال منتخب مصر للاسكواش



تتويج منتخب مصر للاسكواش



منتخب مصر للاسكواش يتوجون بالبطولة