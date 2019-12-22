شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحطم «فايلر» الرقم التاريخى لمانويل جوزيه في الأهلى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار سابع على التوالى حققه فريق الكرة بالنادى الأهلى فى انطلاقة الدورى الممتاز للموسم الجارى 2019-2020، ليستمر قطار المارد الأحمر بدون توقف حتى الآن بدون أى تعثر أو فقدان أى نقطة فى ولاية السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق. ويعتلى الأهلى قمة جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 21 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى 7 مباريات على حساب كل من سموحة والإنتاج الحربى وأسوان ووادى دجلة والجونة وحرس الحدود والإسماعيلى.

الأهلى يمتلك الرقم القياسى فى الفوز المتتالى خلال موسم واحد بعينه من مواسم الدورى الممتاز، وذلك خلال انطلاقته فى 2004-2005، تحت قيادة مديره الفنى البرتغالى مانويل جوزيه، محققاً 17 انتصاراً حتى استطاع المصرى البورسعيدى إيقاف الطوفان الأحمر فى مباراة شهيرة تألق خلالها نادر السيد حارس مرمى الفريق البورسعيدى وقتها.

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وجاءت انتصارات الأهلى المتتالية فى موسم 2004-2005، على حساب كل من أسمنت السويس بثلاثية والترسانة بهدفين ثم المنصورة بهدف دون رد، ثم الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2 فى مباراة دراماتيكية، وعلى حساب المصرى بهدفين نظيفين ثم بلدية المحلة بهدف وحيد وعلى الزمالك فى القمة بنتيجة 4/2، وأعقبها الفوز على أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف ثم إنبى بنتيجة 2/1 وطلائع الجيش بهدف دون رد، وواصل الأهلى انتصاراته بثنائية فى شباك حرس الحدود ثم الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف وعلى غزل المحلة بثنائية، ومع الدور الثانى كرر فوزه على كل من أسمنت السويس والترسانة والمنصورة والاتحاد السكندرى.

ويعتبر آخر عدد من الانتصارات المتتالية التى حققها الأهلى فى انطلاقة الدورى فى موسم واحد بالدورى الممتاز كان فى 2005-2006 بتحقيق الفريق فى ولاية جوزيه أيضاً 11 انتصاراً على التوالى، جاءت على حساب كل من الكروم وأسمنت أسيوط وغزل المحلة وإنبى والألومنيوم وطلائع الجيش والاتحاد السكندرى وأسمنت السويس والمصرى والمقاولون العرب والكروم، قبل أن يأتى فريق غزل المحلة ويعطل قطار الفريق الأحمر بالتعادل بنتيجة 2/2. ويتبقى لفايلر قيادة الأهلى للانتصار فى 10 مباريات أخرى متتالية بالدورى من أجل معادلة رقم جوزيه أو تحقيق 4 انتصارات على الأقل من أجل معادلة رقم الفريق فى موسم 2005-2006 بـ11 انتصاراً متتالياً فى بداية مشواره بالمسابقة.

وكان حسام البدرى، المدير الفنى السابق للاهلى والحالى لمنتخب مصر، قاب قوسين أو أدنى من معادلة إنجاز جوزيه مع الفريق الأحمر، بعدما قاد الفريق لـ16 انتصاراً متتالياً فى موسم 2017-2018 قبل أن يحول التعادل السلبى مع سموحة دون تكرار إنجاز البرتغالى. الجدير بالذكر أن السويسرى رينيه فايلر أبدى عدم اهتمامه بتحطيم الأرقام القياسية عند سؤاله عن التفكير فى تحطيم رقم البرتغالى، مؤكداً أن تحقيق الانتصارات والتطوير فى الأداء الفنى للاعبين هو الأهم بالنسبة له.