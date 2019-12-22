شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان.. «منقذ» الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برأسية متقنة فى المنعطف الأخير من عمر مباراة فريقه أمام الإسماعيلى، نجح المخضرم وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، فى حسم النقاط الثلاث للمارد الأحمر فى مواجهة الدراويش التى احتضنها ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدورى الممتاز، ليواصل قطار «أبناء التتش» انطلاقته القوية بالمسابقة هذا الموسم.

سليمان رفع رصيده من الأهداف فى تاريخه بالدورى المصرى للرقم 68 متساوياً مع أحد كبار هدافى الكرة المصرية، محمد صلاح أبوجريشة نجم الإسماعيلى، والنيجيرى بوبابا منساه نجم اتحاد الشرطة السابق، متخطياً العديد من كبار هدافى مصر.

وعلى مدار تاريخ وليد سليمان بقميص الأهلى منذ موسم 2011، نجح اللاعب فى حسم عدة مباريات لفريقه من خلال أهداف مؤثرة رجحت كفة أصحاب الرداء الأحمر.

ونجح سليمان قبل مواجهة الخميس، فى حسم مباراة أخرى للأهلى أمام الإسماعيلى أيضاً بمنافسات الدورى الممتاز فى الموسم قبل الماضى، برأسية قاتلة سكنت شباك الدراويش مع الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة.

كان سليمان نجح فى قيادة الأهلى لاقتناص فوز ثمين للغاية على حساب القطن الكاميرونى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية 2014 بمدينة جاورا بتسجيله هدف انتصار بطل مصر الذى فتح أمامه الطريق إلى النهائى القارى.

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ويعود سليمان للتألق بقميص الأهلى ويسجل هدف عودة الحياة للجسد الأحمر فى شباك ليوبارز الكونغولى بملعب الأخير فى مجموعات دورى أبطال إفريقيا 2013 بعدما فقد الفريق 5 نقاط فى أول جولتين.

وينقذ وليد سليمان الإسبانى جاريدو فى الاختبار القارى الأول له فى قيادة الأهلى ويسجل هدف انتصار الفريق فى شباك سيوى سبورت الإيفوارى بمرحلة المجموعات للكونفدرالية قبل 5 أعوام، قبل أن ينجح فى صناعة الهدف التاريخى الذى تُوج به الفريق باللقب فى شباك الفريق ذاته بإياب نهائى المسابقة بملعب القاهرة.

سليمان كان على موعد مع التألق بهدفين على الطريقة العالمية فى شباك تشيلسى الغانى، عززا من تفوق الفريق الأحمر بمجموعات دورى الأبطال نسخة 2012.

ويقود «الحاوى» فريق الأهلى لانتصار عريض على حساب الجونة برباعية نظيفة مسجلاً «هاتريك» تاريخيا هو الأول له فى مسيرته الكروية، وذلك بمنافسات الدورى الممتاز فى الموسم الجارى.

سليمان وصل إلى فورمة فنية كبيرة مع نهاية العام الماضى 2018، وقاد الأهلى لبلوغ نهائى دورى الأبطال بتسجيل هدفين فى شباك وفاق سطيف الجزائرى بواقع هدف فى ملعب السلام وهدف آخر قاتل وسط أنصار بطل الجزائر حسم به بطاقة الترشح للفريق الأهلاوى، قبل أن يتألق ويسجل ثنائية فى ذهاب نهائى تلك النسخة فى شباك الترجى التونسى.

«الحاوى» حسم مباراة مثيرة للفريق الأهلاوى بمنافسات الدورى موسم 2015 بتسجيله هدفين فى شباك اتحاد الشرطة ومنح النقاط الثلاث لفريقه عن استحقاق.

ورجح سليمان كفة الشياطين الحُمر بهدف حاسم ضمن من خلاله بطل مصر التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا نسخة 2012 فى شباك الترجى التونسى بملعب رادس، ليبقى «الحاوى» ورقة الأهلى الرابحة ورهانه الذى لا يخسره أبداً.