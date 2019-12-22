شكرا لقرائتكم على عهدة سيف زاهر : الأهلى يخاطب اتحاد الكرة لرفض الاستبدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسئولى الأهلي أرسلوا خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى الكرة القدم أمس يؤكدون خلاله رفض مقترح فتح باب الاستبدال في انتقالات يناير القادم مطالبا بإنهاء البطولة بنفس الشروط التي بدأت عليها مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم .

وأوضح سيف زاهر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن فى حالة رفض الاهلى فتح الاستبدال لن يتم تطبيقه وستستكمل المسابقة بالشروط التي بدآت عليها .

وجدد مسئولو النادي الاهلى رفضهم لمقترح تغيير نظام الاستبدال قبل أنتهاء الموسم وذلك حفاظاً على نظام المسابقة وارثاء مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن النادي ضحى كثيراً لتنفيذ قرار الجبلاية هذا الموسم سواء فيما يخص القيد أو الاستبدال حيث أضطر النادي للاستغناء عن عدد من نجومه دون الحصول على أي مقابل مادي للالتزام بالعدد المُحدد في قوائم الأندية.