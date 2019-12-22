شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يخوض 4 وديات فى معسكر الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، خوض 4 وديات أمام النصر وطلائع الجيش وإيروسبورت والشرطة في معسكر الفراعنة الذي ينطلق اليوم.

واتفق جهاز المنتخب على أن تلتقي المجموعة الأولى من اللاعبين المنضمين للقائمة مع النصر والطلائع يومي 27 و30 ديسمبر الجاري على الترتيب، فيما تلتقي المجموعة الثانية من اللاعبين يومي 26 و31 من الشهر الحالي.

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واستقر الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001، على ضم 5 محترفين بشكل نهائى لضمهم لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة بعد سلسلة من الاختبارات لعدد كبير من المحترفين.

واللاعبون الخمسة هم أحمد السيد عبد العظيم "عظيمة" لاعب خورفكان الاماراتى، وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا لاعبا أودينيزى الايطالى، أحمد عصام لاعب النصر الاماراتى ، ومحمد سامى المحترف فى تركيا.