شكرا لقرائتكم البلطان: ملف بلعمري أُغلق.. وسنستغني عن بعض اللاعبين في "الشتوية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أكد خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أنه سيستقدم جهازا طبيا أجنبيا في الفترة القادمة وسيستحدث عيادة النادي. Advertisements وفي مؤتمر صحفي أقامه رئيس الشباب، قال البلطان: المدرب السابق الأرجنتيني خورخي ألميرون لم يكن موفقاً في إدارة الفريق. وعلق البلطان على حادثة بلعمري وغيابه المتكرر سابقا عن تدريبات الفريق قبل أن يعود لاحقا، وأضاف: جمال بلعمري لاعب محترف واعتذر للإدارة وأغلقنا الملف. وحول المدرب الجديد، الإسباني لويس غارسيا، كشف البلطان: المدرب الجديد طلب لاعبين جدد وسنستغني عن البعض في الفترة الشتوية، كما سنستقدم طاقما طبيا أجنبيا وسنستحدث العيادة.

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