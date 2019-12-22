شكرا لقرائتكم إيموبيلي: هزيمة يوفنتوس لن تكون سهلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، أن تكرار الفوز على يوفنتوس في مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض لن يكون بالأمر السهل كونها تعتبر حاسمة.
وقال إيموبيلي: بالنسبة لي هي المرة الثانية لي في السعودية، فالمرة الأولى كانت مباراة ودية عندما كنت في صفوف يوفنتوس.
وأشاد إيموبيلي بزملائه وفريقه بعد مستويات لاتسيو مؤخرا، وقال: كانت مباراة جميلة في الدوري أمام يوفنتوس وسيكون من الصعب تكرارها في السوبر لأنها مباراة نهائية ومباراة مستقلة بذاتها، لكنا ستكون مباراة أخرى سنحاول فيها تكرار النتيجة الجيدة التي حدثت في الدوري.
وعن أهداف الفريق، قال: هدفنا هو إنهاء الدوري في المراكز الأربع الأولى للموسم الحالي ولكن ليس لطموحنا حدود وسنحاول تحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط.
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