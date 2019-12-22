شكرا لقرائتكم تشيزني: سنحاول الفوز بالبطولة في السعودية مرة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كشف البولندي فوتشيتش تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، أن المنافسة مع المخضرم بوفون لا تزعجه، مضيفا أن الفوز باللقب في السعودية مرة أخرى سيكون أمرا رائعا.
وأوضح تشيزني: إنها المرة الثانية التي نتواجد فيها في السعودية بعد نهائي السنة الماضية في جدة، ونتمنى أن نفوز على لاتسيو و نحقق اللقب مرة أخرى.
وحول منافسة بوفون له، قال: المنافسة مع بوفون على مركز حراسة المرمى إيجابية، فنحن نتمتع بعلاقة صداقة كبيرة بيننا، فحينما يكون أساسيا أحاول تشجيعه وهو أيضا يمنحني تشجيعه عندما ألعب.
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