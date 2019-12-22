شكرا لقرائتكم دانيلو: أسعى للتتويج بلقبي الأول هنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
عبر البرازيلي دانيلو، مدافع يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته باللعب بشكل أساسي في المباريات الماضية، مؤكدا رغبته في التتويج مع الفريق باللقب الأول.
وأضاف دانيلو: انبهرت عندما أتيت إلى هنا، المشجعون يحبون كرة القدم والملعب أيضاً كان جيداً لممارسة كرة القدم، كما أن لدي صديق لعب في المنطقة العربية وأخبرني عن الأجواء هنا.
وحول فترته مع يوفنتوس، قال دانيلو: أنا سعيد للعب في المباريات الثلاث الأخيرة كأساسي، وأطمح للعب أكثر والتتويج بلقبي الأول مع يوفنتوس.
ولدى سؤاله عن ردة فعل الفريق أمام لاتسيو بعد الخسارة دوريا، قال: لن نفكر في المباراة الأخيرة لنا أمامهم، كانت صعبة وهزمنا فيها، لكننا نفكر في المباراة المقبلة وستكون صعبة لأن لديهم لاعبون جيدون وعلينا أن نبقى مركزين طوال المباراة.
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