رامسي: انتقلت إلى يوفنتوس لإعادة اكتشاف نفسي

أوضح الويلزي آرون رامزي، أن سبب انتقاله من أرسنال الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي هو إعادة اكتشاف نفسه بعد تعرضه لإصابات عديدة وفترات توقف كثيرة.

وقال رامزي: عندما غادرت أرسنال أردت إعادة اكتشاف نفسي من جديد، وحصل ذلك منذ التمرين الأول مع الطاقم الفني وفي فترة الاستعداد الصيفية.

وحول خسارة الفريق الوحيدة في الدوري، أضاف رامزي: لقد كانت مباراة صعبة أمام لاتسيو فقد دخلنا الملعب بـ11 لاعباً لكن بعد الطرد فقدنا السيطرة على اللقاء. والسوبر سيكون مباراة نهائية وبطولة من مباراة واحدة.