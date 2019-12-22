فهد مدرباً مؤقتاً للعين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال العين مدربه الكرواتي إيفان ليكو، وكلف العراقي غازي فهد مدرب الرديف بديلاً مؤقتاً له، إلى حين تعيين مدير فني جديد. وسيقود فهد «الزعيم» غداً في دور ال16 لمسابقة الكأس أمام دبا الحصن. وقال المدرب العراقي قبل لقاء الحصن: «المؤكد أن عودة الثقة للاعبي الفريق وترميم الجانب البدني من أهم الأولويات في المرحلة الحالية، وشخصياً لا أمتلك عصاً سحرية للتغيير ولكن من يمتلك عناصر في قيمة لاعبي العين، بإمكانه صناعة الفارق وتغيير الصورة التي كان عليها الفريق بكل تأكيد».

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