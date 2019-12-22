شكرا لقرائتكم خبر عن نادال بطل قياسي لـ «مبادلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد
توّج الإسباني رفائيل نادال المصنف الأول عالمياً في التنس، بلقب النسخة 12 من بطولة مبادلة العالمية، في مجمع التنس بمدينة أبوظبي، بعد فوزه على اليوناني ستيفانو تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً، في المباراة النهائية التي حفلت بالكثير من الإثارة والمتعة، وتعد إحدى أفضل مباريات البطولة على مر تاريخها، واستمرت 3 ساعات و12 دقيقة. وتوج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس، البطل ووصيفه. ويعد اللقب قياسياً لنادال، بعدما رفع عدد ألقابه في البطولة إلى خمسة، متخطياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يملك في رصيده 4 ألقاب.
وفي مباراة ثانية، أمس، أحرز ديوكوفيتش المركز الثالث بتخطيه الروسي كارين خاشانوف 7-5 و6-3.
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