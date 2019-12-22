شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يطلق خلوة اتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إطلاق مبادرة «خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم»، في إطار التخطيط للمرحلة المقبلة، بالاستفادة من الخبرات الرياضية المحلية والدولية، لتشكيل استراتيجية متكاملة لمستقبل كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتهدف المبادرة إلى التواصل مع الخبراء والاستماع لآراء أصحاب القرار والرياضيين والإعلاميين وإشراك كافة أفراد المجتمع في دراسة الاقتراحات ورفع التوصيات لتطوير عمل اتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة، وترسيخ الأسس الصحيحة لتنفيذ الأهداف المرجوة على مستوى التحكيم، وأداء الأندية والمنتخبات الوطنية، وتنظيم البطولات المحلية والمشاركة في البطولات العالمية.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تمثل مبادرة خلوة اتحاد الإمارات لكرة القدم أولى مبادرات خطة عمل اللجنة الانتقالية التي تمتد مهمتها ل 90 يوماً، وتهدف إلى توفير منصة للتواصل والاستماع إلى جميع الأفكار والمقترحات وتوظيفها في الارتقاء بمسيرة التميز الرياضي». وأشار إلى أن مهام هذه المبادرة الجديدة تشمل وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية، والتوجهات المستقبلية لاتحاد كرة القدم، والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة .
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