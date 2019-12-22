شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي مدرباً لإيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي إيفرتون تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المقال حديثاً من مهامه الفنية مع نابولي، مدرباً له بموجب عقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وسيتولى أنشيلوتي، مهامه الرسمية الأحد المقبل أمام بيرنلي.

وأقيل المدرب الإيطالي الثلاثاء الماضي إثر النتائج المخيبة في الدوري المحلي.

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