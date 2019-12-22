شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تتوج ببطولة فزاع الدولية للبوتشيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منتخب كوريا الجنوبية بلقب النسخة السادسة من بطولة فزاع الدولية للبوتشيا لأصحاب الهمم،وتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب في ختام المنافسات، بعدما حقق 4 ميداليات ذهبية، وجاء وصيفاً منتخب أستراليا بميداليتين ذهبيتين.

وحصل منتخبنا الوطني على ميدالية فضية في فئة الزوجي للاعبتان رئيسة الفلاسي وعائشة المهيري. حضر الختام وتوج الفائزين أحمد جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع وذيبان المهيري الأمين العام لاتحاد رياضات أصحاب الهمم الإماراتي ويعقوب البلوشي من تعاونية الاتحاد وحسن رضوان القنصل العام الإندونيسي وماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تتوج ببطولة فزاع الدولية للبوتشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.