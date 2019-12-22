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برشلونة يستعيد لغة الفوز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد برشلونة لغة الفوز بعد تعادلين مع ريال سوسييداد وريال مدريد بعدما اكتسح ضيفه ألافيس 4 - 1 أمس في المرحلة الثامنة عشرة من لكرة القدم. ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة متفوقاً بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه صاحب المركز الثاني والذي يخوض مباراته في المرحلة اليوم الأحد أمام أتلتيك بلباو، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.
وأنهى برشلونة الشوط الأول من المباراة متقدماً بهدفين سجلهما أنطوان جريزمان وأرتورو فيدال في الدقيقتين 14 و45 ،وفي الشوط الثاني، رد ديبورتيفو ألافيس بهدف للاعب بيري بونس في الدقيقة 56، لكن برشلونة أضاف الهدفين الثالث والرابع عن طريق النجمين الأرجنتيني ليونيل والأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقتين 69 و75، وجاء هدف سواريز من ركلة جزاء.
وعزز فريق إشبيلية موقعه في المركز الثالث بعدما تغلب على مضيفه ريال مايوركا 2 - صفر، ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 34 نقطة.

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