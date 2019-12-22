«غنتوت» يتوج بلقب بطولة الإمارات الدولية للبولو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق غنتوت للبولو بلقب بطولة الإمارات الدولية للبولو التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تتويج فريق غنتوت بعد فوزه على فريق إيه. إم الحبتور بنتيجة 10-5 ليثأر لخسارته في ختام الدور التمهيدي، ويحرز الكأس الذهبية التي ابتعد عنها منذ ثلاثة مواسم، وحصل فريق الحبتور على المركز الثاني، وحصل فريق أبوظبي على المركز الثالث بعد فوزه على فريق مهرة بولو/‏بنجاش في مباراة تحديد المراكز.

وفي ختام البطولة قام سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، ومطر سهيل اليبهوني عضو مجلس إدارة نادي غنتوت، وزايد خليفة الزعابي المدير التنفيذي لنادي غنتوت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الفائزين بالجوائز النقدية والعينية، ونال لاعب فريق غنتوت مانويل توكالينو جائزة أفضل لاعب في البطولة، وشمل التكريم مجلس أبوظبي الرياضي والجهات الرعاية للبطولة .وأشاد سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة برعاية ودعم سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للعبة، والتي انعكست في الحفل الختامي لبطولة الإمارات الدولية للبولو، وأكد سعيد عبدالغفار أن هذه النجاحات التي تشهدها رياضة البولو يرجع الفضل فيها لسمو رئيس النادي لرعايته ودعمه غير المحدود ومتابعاته الدؤوبة لشؤون النادي، وحرص سموه على توفير كل ما هو جديد من حيث الإضافات لمنشآت هذا الصرح الرياضي الكبير وجلب أفضل الخيول.