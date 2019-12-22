خروج مبكر لزورق مانع المرزوقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج متسابق فريق الشارقة البحري مانع المرزوقي من منافسات السباق الرئيسي للفورمولا 4، أمس، إثر عطل فني لحق بمحرك الزورق، وكانت تحضيرات زورق المرزوقي، أحد زوارق نادي الشارقة البحري المشاركة في الحدث، مكتملة، وكانت جاهزة لخوض غمار السباق الختامي أمس. وكان «الشارقة البحري» اختار عدداً من أبرز السائقين، لتمثيله في مختلف سباقات الزوارق السريعة هذا الموسم، يتقدمهم السائق الفنلندي المخضرم سامي سيليو قائد زورق الشارقة، في منافسات الفورمولا1.