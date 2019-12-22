17 ميدالية للإمارات في آسيوية المواي تاي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أيمن بشير

أنهى مواي تاي الإمارات مشاركته في البطولة الآسيوية «أبوظبي 2019» بمكاسب كثيرة، حيث حصد لاعبونا 17 ميدالية ملونة منها 4 ميداليات ذهبية، و7 فضيات، و6 برونزيات.

فاز بالذهب كل من اللاعب هزاع القبيسي ضمن فئة الشباب، والذي فاز بذهبية منافسات وزن تحت 48 كجم لفئة تحت 13 سنة بعد تغلبه في ختام منافسات الوزن على الأردني أسعد طوقان، كما حصد عمر سمحان الذهبية الثانية ضمن نفس الفئة بفوزه على اللاعب أمير عباس (إيران) وعلى مستوى الكبار فاز أمين المعتصم بذهبية وزن تحت 71 كجم نتيجة انسحاب بطل العراق شاكر التكريتي للإصابة وفاز الياس حبيب علي بالذهبية الرابعة.

شارك في تتويج الفائزين بألقاب الجولة الختامية الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالله النيادي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمواي تاي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وشارك في التتويج أيضاً رئيس وأمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي، وياسر سالم الساعدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج وعدد من رؤساء الوفود وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي.

وثمن عبدالله سعيد النيادي دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بالدولة، وحرصها الدائم على أن يجد هذا القطاع الكبير كل الرعاية والاهتمام في مختلف الجوانب المجتمعية والثقافية والرياضية، مؤكداً أن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أسهمت في دعم مسيرة هذا القطاع الحيوي في كافه المجالات، وتحقيق الكثير من النجاحات والإنجازات باتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بالرغم من حداثة ميلاده، حيث كانت توجيهات سموه خارطة طريق سار عليها الاتحاد، وفقاً لرؤية سموه الثاقبة.

وقال النيادي عقب انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي بالتزكية إن ثقة آسيا في دولة الإمارات تمثل قلادة فخر واعتزاز، ومسؤولية جديدة تطلعاً لمرحلة جديدة تسهم في دعم مسيرة اللعبة للمنافسة على العالمية، مثلما قدمت الإمارات العديد من النماذج المضيئة في كل المجالات.

وتوجه عبدالله النيادي بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الآسيوي للمواي تاي لثقتهم في دولة الإمارات التي تحتضن مقر الاتحاد العربي، وذلك بجانب انتخاب طارق بن هزيم المهيري لعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي والذي يعتبر كفاءة مميزة من الكوادر الإماراتية المشرفة.